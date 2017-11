Tegnap tartották a Mass Effect rajongói az N7 napot

A BioWare ennek apropóján közzétett egy múltidéző videót

A videó végén pedig elhangzik egy érdekes mondat, miszerint a sorozat előtt fényes jövő áll

Bár a Mass Effect technikailag csak november 20-án fogja ünnepelni a tízedik születésnapját, a BioWare már most belekezdett a múltidézésbe az N7 nap kapcsán. Ennek megfelelően a sorozat hivatalos honlapján is feltűnt például egy lehetőség, melynek köszönhetően újraélhetjük a játékok legnehezebb döntéseit, valamint a YouTube-ra is felkerült egy videó, melyben a BioWare alkalmazottjai mondják el, mit is jelentett nekik a játékon dolgozni.