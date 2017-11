Nem is akármilyeneket, hiszen a frissen megjelent Star Wars Battlefront 2-n, a második világháborút visszahozó Call of Duty: WWII-n és Wolfenstein 2: The New Colossuson, valamint az egyiptomi korba ellátogató Assassin’s Creed Originsen kívül olyan, még meg sem jelent játékokkal is játszhatsz, mint a Detroit: Become Human, a Far Cry 5 vagy a The Crew 2. A játékok PC-n, PS4-en és Xbox One-on fognak futni, sőt a Project CARS 2-t még VR-ral is kipróbálhatjátok, míg a Forza Motorsport 7-tet megcsodálhatjátok Xbox One X-en.

És ez csak pár cím a PlayIT-en kipróbálható játékok közül, szóval már csak ezért is megéri kilátogatni hétvégén a Hungexpóra.