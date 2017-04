Június hatodikán jelenik meg a The Elder Scrolls Online: Morrowind kiegészítő, melyben egy új, rendkívül erősnek tűnő karakterosztály is érkezik. Az új, The Warden karakterosztály a földmágia használatával tud harcolni, és egy harcias, rendkívül lojális medve fogja segíteni a kalandjai során. Egy megtermett medve mindig jól jön a csatákban. A Warden meggyőző képességeit az alábbi videó demonstrálja.

A Warden a természet erőit gyógyításra, védekezésre és természetesen támadásra is használhatja. Állatokat is megidézhet: Cliff Racer, Betty Netch és Bull Netch lényeket is képes megidézni, de akár egy Grizzly medvét is segítségül hívhat majd. Shalk bogarakat is küldhet az ellenfeli nagyobb csoportjaira. Persze a kiegészítő ennél többet tartogat majd: Vvardenfell szigetét járhatjuk majd be, és ez a helyszín bizony nem fog hiányt szenvedni tartalomban és teendőkben.