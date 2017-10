Az Activision vezérigazgatója, Eric Hirshberg alig egy hónapja mondta , hogy nem a Call of Duty: WWII lesz az utolsó történelmi témájú felvonás a sorozatban, sőt egy ideig se a jelen, se a jövő hadszíntereire nem térnek vissza. A Cowen & Company elemzőcég viszont úgy tűnik, másképpen vélekedik.

Szerintük a Call of Duty: WWII jobban fog teljesíteni, mint elődje, az Infinite Warfare, ugyanakkor a jövő nem egy újabb történelmi CoD-ot, hanem egy régi ismerőst hoz vissza, méghozzá a Black Ops következő részét. Bizony, az elemzők szerint a Treyarch a Call of Duty: Black Ops 4-gyel fognak elállni.

Bár a sorozat a második világháborúban kezdett (hiszen 0. epizódjának a World at Wart tekinthetjük), és az első Black Ops is a hidegháborús korszakban játszódott, a harmadik rész már a nem túl távoli jövőben játszódik. Szóval egy negyedik rész valószínűleg még távolabbra sodródna az idővonalon, már persze, ha nem előzmény vagy spin-off formájában jelenik meg. Akárhogy is, vagy a Cowen & Company elemzői lőttek mellé, vagy Hirshberg kamuzott.