Elég keveset hallani a Gearbox Software egyik legsikeresebb sorozatáról, a Borderlands szériáról. A szatirikus, gyakran némi fekete humorral operáló játékok mind a kritikusok, mind a vásárlók szívét elnyerték, azonban a 2014-es The Pre-Sequel óta nagyon nagy a hallgatás a sorozat háza táján. Most augusztusban a Take-Two vezérigazgatója azt nyilatkozta , hogy a Borderlands 3 a 2019-es üzleti évben jelenhet meg, azonban ezután megint csak csend következett.

Most viszont a szemfüles rajongók egy igencsak gyanús álláshirdetést szúrtak ki a Gearbox Software oldalán, ami alapján a stúdió írót keres egy egyelőre még be nem jelentett AAA kategóriás FPS/RPG hibridhez. A feltételek között szerepel többek között az is, hogy a jelöltnek legyen vicces és szatirikus stílusa. Mindezek alapján sokan arra tippelnek, hogy a fejlesztők a Borderlands 3-hoz keresnek embert. Reméljük, ez egyben azt is jelenti, hogy belátható időn belül tényleg megjelenik a folytatás.