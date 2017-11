Nemrég a Game Awards bejelentette az idei jelöltjeit, és a listán bizony ott szerepel a PlayerUnknown’s Battlegrounds is, ráadásul a PUBG egyből az Év Játéka Díjért szállhat ringbe. Elnézve a konkurenciát azonban egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hiszen a megtisztelő titulusért olyan címekkel kell versenyeznie, mint a The Legends of Zelda: Breath of the Wild vagy éppen a Horizon Zero Dawn.