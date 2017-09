E heti játékunk főhőse Raziel, akit elárultak, megcsonkítottak és örök kárhozatra ítéltek, ezért most bosszúra (és lelkekre) szomjazik.

A Legacy of Kain egy fiktív világ, egész pontosan Nosgoth, történelmét elmesélő videójáték-sorozat, amely 1996-ban indult útjára a Blood Omen: Legacy of Kain című epizóddal, és 2003-ban ért véget a Legacy of Kain: Defiance-vel. Ez alatt a hét év alatt összesen öt címet, valamint egy korokon átívelő történetet termelt ki a széria, melynek két központi karaktere a címben is szereplő Kain, a vámpírnagyúr, valamint az ő egykori tanítványa, Raziel. A Blood Oment még a Silicon Knights fejlesztette a Crystal Dynamics segítségével, azonban a játék elkészítése után jogi vitába keveredtek, és az IP-t egyedül a Crystal Dynamics vitte tovább, míg a kiadói feladatokat az Eidos Interactive (napjainkban már Square Enix Europe) vállalta magára. A játékok elsősorban PS-re, PS2-re és PC-re jelentek meg, de az 1999-es Legacy of Kain: Soul Reaver Dreamcasten, míg a 2002-es Blood Omen 2: Legacy of Kain GameCube-on is tiszteletét tette. A sorozatnak az utolsó két része, a Blood Omen 2: Legacy of Kain és a Legacy of Kain: Defiance, megjelent már Xbox-ra is.

A fejlődés ára A Soul Reaver a Blood Omen után játszódik, mikor Nosgoth földjét már a vámpírok uralják. A sorozat első részének a végén szerepelt egy döntés, ahol Kain választhatott, hogy feláldozza magát, és ezzel megmenti a világot, vagy ragaszkodik az életéhez, így ítélve lassú pusztulásra mindent és mindenkit. A Soul Reaver története ez utóbbi opcióra épül. A sztori szerint miután Kain vámpírnagyúrrá vált, sereget toborzott, és leigázta Nosgroth királyságait. Harcában a halálból felélesztett hadnagyai segítették, akik a háború vége után szétszóródtak, klánokat alapítottak, és az evolúció rögös útján is elindultak. Ez utóbbi szigorúan hierarchikus rendszerben történik: először Kain szerez meg valamilyen új képességet, emberei csak utána következhetnek. Minden rendben is megy, egészen addig, míg egy napon a történet főhőse, Raziel, meg nem előzi mesterét a fizikai fejlődésben. A naiv hadnagy boldogan lép Kain elé, hogy bemutassa neki új képességeit, azonban dicséret vagy elismerés helyett megtépik a frissen kinőtt szárnyait, aztán testvérei a Holtak Tavába dobják, hogy ott szenvedjen az idők végezetéig. És ez valószínűleg így is lenne, ha nem lépne közbe az Elder God, aki megmenti az örök kárhozattól, cserébe pedig csupán annyit kér tőle, hogy ölje meg a fivéreit és persze Kaint. Mondani sem kell, a történtek után Raziel meglehetősen lelkesen vág bele új feladatába.

Vérbosszú haladóknak A Blood Omen annak idején egy 2D-s akció-kalandjáték volt, vérbő harcokkal és logikai feladványokkal megbolondítva. A Soul Reaver az utóbbi két tulajdonságot átvette elődjétől, azonban itt már 3D-ben mehetett a bosszúállás, méghozzá akkoriban kifejezetten látványosnak számító grafikával. Maga a harcrendszer elég egyszerű, könnyen megszokható és tanulható. Egy adott ellenségre fókuszálva lehetőségünk van kitérni a támadásai elől, hogy aztán néhány jól időzített csapással rendre utasíthassuk. Kezdetben még csak karmainkkal apríthatjuk a rosszarcúakat, de később előkerülnek majd a különböző fegyverek, végül pedig a legendás Soul Reaver is a birtokunkba kerül majd. A győzelem után pedig nem árt, ha egykori ellenlábasaink lelkét is elfogyasztjuk. Egyrészt azért, mert így tudjuk visszatölteni az elveszett életerőnket, másrészt pedig ezzel garantálhatjuk, hogy nem támadnak fel. Ha pedig mi húznánk a rövidebbet, akkor sincs nagy baj, csak átkerülünk a szellemvilágba, ahonnan előre meghatározott pontokon térhetünk vissza a valóságba. Ami az ügyességi részeket illeti, ott kapunk néhány egyszerűbb, doboztologatós feladványt, amik azért nem annyira kreatívak, viszont szerencsére a fejlesztők nem egy, ezeknél jóval kellemesebb fejtörőt is a programba szuszakoltak. Ezek sokszor a szellemvilág és a valóság közötti ügyes váltogatást követelik meg az embertől, hiszen a két síkon eltérő módon látjuk a környezetünket, így a továbbjutás gyakran csak a valóságban vagy csak a kísértetek között járva megoldható.

Vérbeli felfedező A pályák maguk nagyok, azonban nem egészen szabadon bejárhatóak. Bár Raziel jóval akrobatikusabb, mint Kain a Blood Omenben, azért így is akadnak hatalmas sziklafalak, vízzel elárasztott területek és vaskos rácsok, melyek könnyűszerrel útját állják. Ahhoz, hogy ezeken az akadályokon is át tudjunk lendülni, fel kell keresnünk és le kell győznünk egykori testvéreinket, hogy a lelkükkel együtt a képességeiket is elorozzuk. Akadnak továbbá opcionális pályák is, melyeket nem muszáj végigvinnünk ahhoz, hogy bosszúnk beteljesedjen, de ha mégis rájuk szánjuk az időt, különféle varázslatokkal hálálják ezt meg. Így, bár egyáltalán nem kötelező végigmenni ezeken az extra területeken, mindenképp megéri, hiszen az elnyerhető jutalmak a továbbiakban jelentősen megkönnyítik majd a dolgunkat.