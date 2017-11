Tavaly is rekordokat döntögetett a kiadott játékok száma a Valve online áruházában, de ha azt hitted, hogy ennél több már meg sem jelenhet, akkor nagyobbat nem is tévedhettél volna. A Niko Partners elmezője, Daniel Ahmad szerint idén már most rekordmennyiségű, összesen már több, mint 6000 játék jelent meg a Steamen. Ez jó másfélezerrel több, mint tavaly, és még nincs vége az évnek.

A quick update to the number of games released on Steam chart.



This is as of early November. Year isn't over yet and there have already been more than 6,000 games released on Steam this year.



That's almost as many as the number of games released between 2005 and 2015. pic.twitter.com/RCIUJFprzG