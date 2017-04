A Steam , Origin , GoG és társai mára nagyon átformálták a videojátékos piacot. Ugyan végül nem vált be az a jóslat, amely szerint a dobozos játékok eltűnnek a boltok polcairól, de az biztos, hogy manapság sokkal több játékot veszünk meg digitális, mint dobozos formában. Sőt az sem példátlan, hogy a dobozban már csak az extrák és a letöltő kód van.

Az Egyesült Államok a játékpiac egyik legnagyobb fogyasztója, és ott bizony az eladások mérlege az elmúlt hat évben igen meredeken megdőlt a digitális eladás irányában. Ahogy a lenti képen is láthatjátok, míg 2010-ben a vásárlóknak még 69 százaléka inkább dobozban vette meg a programokat, addig tavaly ez a szám 26 százalékra csökkent. Persze, ebben benne van minden, PC, PlayStation, Xbox, VR, stb.

Az is kiderült az NPD Group adataiból, hogy Amerikában a játékosok 24,5 milliárd dollárt költöttek videojátékokra, míg 2010-ben még „csak” 17,5 milliárdot adtak ki rájuk. Úgyhogy azért Trump elnökúrnak már csak ezért sem kéne a játékok piacát abajgatni.

További érdekesség még, hogy az NPD szerint a államokbeli játékosok 53 százaléka játszik online heti legalább egyszer. Átlagosan 6 órát játszanak másokkal a neten keresztül, és 5 órát személyesen a barátokkal, akik amúgy is elég népszerűek, hiszen a játékosok 41 százaléka vallotta be, hogy játszik a barátaival, 21 százalékuk a családot vonja be, míg 18 százalékuk a szülőkkel, 17 százalékuk pedig a házastárssal merül el a videojátékok világában.

A gamerek 54 százaléka szerint a játékok segítenek nekik kapcsolatot teremteni a barátaikkal, míg 45 százalékuk azt állítja, hogy a videojátékok segítenek nekik összehozni a családot néhány közös órára. Persze az sem mindegy, mivel ütik el az időt: a legnépszerűbb többjátékos mókának a shooterek bizonyultak (29%), aztán a casual (28%), végül az akciójátékok (27%) jöttek.