Ehhez a filmhez ha nem is kötelező, de nem árt az első, 2011-es Grave Encounters ismerete, amely egy tévés stáb kálváriáját meséli el. A csapat azért érkezik ki a legendásan rosszhírű, régóta elhagyatott elmegyógyintézetbe, hogy utána egy kísértetes valóságshow formájában riogassa a nézőket, ám a kísérlet annyira jól (?) sül el, hogy a résztvevők a földöntúli terror áldozataivá válnak. A rendezés és a sztori egyaránt a The Vicious Brothers elnevezésű szerzőpárosnak (Colin Minihan és Stuart Ortiz) köszönhető, és az amúgy néha külön-külön is dolgozó duó remek munkát végzett. Mert bár a Grave Encounters simán beleillik a modern found footage (avagy talált felvételes, kézikamerás) horrorok kissé már túltolt műfajába, ügyesen játszik a láthatatlan fenyegetés, valamint a hirtelen rémisztgetés eszközeivel. Mivel pedig nem mindig egyértelmű, mi rejlik a sötét sarokban, a következő ajtón túl, a nézőt is elkapja az a rettegés, ami idővel a csapaton lesz úrrá, és hogy ezt az érzést sikerül átadni a külső szemlélődőnek, az mindenképpen pozitívum.

Éppen ezért mondhatom nyugodtan, hogy ha a folytatás nem is kiemelkedő, működni még így is működik. Sokan keverik a szezont a fazonnal, ezt a mozit is a Vicious Brothers nevéhez kötik, ahogy a 2014-es Extraterrestrialt is, pedig a páros ennél a két filmnél csak íróként volt jelen, a rendezés mindkét esetben más munkája. Vagyis inkább pontosítok: míg a földönkívülikkel foglalkozó rémmesét csak egyikük dirigálta (Colin), addig a kísértetes reality show folytatását az akkor még elsőfilmesnek mondható John Poliquin vezényelte. Talán ez az apró kis eltérés az, ami miatt egy árnyalatnyival kevésbé erős a végeredmény, de a Grave Encounters 2 még így is egy jó horror, ami megérdemli a figyelmet. A helyszín továbbra is hangulatos, van pár igen erős pillanat, és az előzmény beépítése a valós köztudatba is érdekes hátteret, hihető alapot ad a rémületkeltéshez. Hogy ajánlott-e? Persze, még ha a világot nem is váltja meg.

A fürdőszoba csempéjén feküdve ébredni nem egy nagy élmény, pláne nem akkor, ha a sarokban egy hatalmas, élő és teljesen elburjánzott gombára emlékeztető valami terpeszkedik, sőt beszél is hozzánk. Márpedig egy apró balesetet követően a saját bérelt kis lakásába zárkózó Ian Folivor pont ezzel a kényelmetlen szituációval szembesül. A helyiséget már hosszú-hosszú hónapok óta nem hagyta el, mindent házhoz rendel, önkéntes magányában pedig állandóan a rendkívül megbecsült tévéjén futó adásokat nézi. A magát csak The Moldnak (forma, lenyomat) nevező gombalény aztán fontos és egyébként sok esetben hasznos tanácsokkal látja el a csak Jacknek szólított, a harmincas éveiben járó fiatalembert, aki ennek hála kicsit kilép a komfortzónából, élete némileg kalandosabbá válik. Kalandossá, már ha az annak nevezhető, ha a hozzá látogatókat a falból előtörő növényi szárak ölik meg, Ian szájából savas vagy lúgos trutyi ömlik ki, egy-egy esetben pedig még elképzelhetetlenebb, szürreálisabb helyzetek alakulnak ki.

Az intelligens gombaféle szerepében ugyanis Jeffrey Combs (Reanimátor, Nekronomikon, Guyver, Tágra nyílt elme) remekel, aki hangjával valami észveszejtően ügyesen játszva tereli el a figyelmet a film összes felmerülő hibájáról. A kis költségvetés (kevesebb mint 200 000 dollár) természetesen meglátszik az eredményen még a visszafogott forgatási helyszín ellenére is, de hála az égnek a főbb színészek nagyszerűek, Thacker mellett pedig az ismeretlen nevű Alex Mauer is kiemelkedő munkát végzett a zenei aláfestés terén (8bites játékok szerelmesei előnyben). Hogy a 2013-as film egyébként Európában egyáltalán nem elérhető, azt különösen szomorúnak tartom, hiszen egyedi hangulatával és stílusával a Motivational Growth abszolút kiemelkedik az átlagból, és bár végignézve az első gondolatunk az lehet, hogy „ez meg mi a fene volt?”, összességében ez egy minden téren pozitív élmény, amit hamarosan egy újranézés követhet.

Magával a fényképezéssel és a rendezéssel egyébként nincs gondom, összességében működőképes a történet is, csak éppen engem hagy teljesen hidegen, ezért elnézést is kérek – csak azért kerülhetett be a rovatba, mert értékelem az IndieCan munkásságát, és ha már megkaptam a megtekintő példányt, nem akartam hagyni, hogy kárba vesszen. Persze, ízlések és pofonok, szóval ha valakit érdekel a téma, illetve bírja a hasonló mozikat, az ezúttal is tehet egy próbát, a Junkie ugyanis egészen komoly kis rajongótáborral rendelkezik, nemzetközi értékelései sok esetben pozitívak.

Sajnos a Grave Encounters 2 ezúttal nem régiófüggetlen, mivel a kiadást az Anchor Bay vállalta magára, az IndieCan pedig nem volt befolyással a lemezek elkészítésére – éppen emiatt csak az rendelje meg a Blu-ray kiadást, aki független lejátszóval rendelkezik, minden más esetben az angliai vagy az angol felirattal is rendelkező amerikai, Cinedigm verziót tudom javasolni. A Motivational Growth DVD és Blu-ray tekintetében is csak az IndieCan kiadásában vásárolható meg, a minden jóval felszerelt lemezek azonban nemcsak extrákat, hanem angol feliratot is tartalmaznak, így különösen ajánlhatóak. A Junkie Németországban és Ausztráliában is kapható, bár ezek a kiadások nem túl acélosak, ezért ezúttal is a kanadai verziót ajánlom, noha angol felirat erre valamiért sajnos nem került – ellenben szép a képe, mint a cég többi kiadványának is.

