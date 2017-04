A Horizon: Zero Dawn sikere után a Guerilla Games méltán emelkedett a Playstation legjobb fejlesztői közé, alkotásuk mind a kritikusok, mind a játékosok, és természetesen a kasszák előtt is jól teljesített. Pár apróságot már megosztottak velünk a korai tervezési fázisban született elképzeléseikről, most ezt bővíti ki jócskán az alább is megtekinthető, bő háromnegyed óra hosszú dokumentumfilm.