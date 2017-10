Hihetetlenül népszerű a PUBG

És közeledik a megjelenés is

Ennek örömére hamarosan kezdődhet az egyik leginkább várt funkció tesztelése

A tereptárgyak megmászása november elejétől lehetséges lesz a tesztszervereken.

Az idei év egyik legnépszerűbb játéka kétségkívül a PlayerUnknown’s Battlegrounds, melyből most már körülbelül 17 millió talált gazdára, azóta, hogy elérhetővé vált korai hozzáférésben. Ráadásul a fejlesztők év végére az 1.0-s verzió megjelenését is belengették, így nincs megállás, folyamatosan polírozzák és bővítik a programot. Nemrég például az új, sivatagos pályáról kaptunk némi információt, most pedig az is kiderült, hogy november elejétől megmászhatóak lesznek az egyes tereptárgyak a tesztszervereken.