Felvezetésnek elég pár perc, amíg a három főszereplő tulajdonképpen bemutatkozik, elvégre a Heather vezette trió pillanatokon belül a legendák helyszínéül szolgáló Blair-i erdőkben van. A Burkittsville-i házak között kikérdezik a lakosokat mindarról, amit tudnak, azután megnézik a híres és nevezetes Koporsó-sziklát, ahol többen is halálukat lelték, majd pedig további kutatásba kezdenek az erdőben. A két fiatalember, Josh és Mike azonban egyre elkeseredettebb, ahogy a fiatalok ugyanazokat a köröket teszik meg a fák között, a térkép is eltűnik, éjszaka pedig fura zajok zavarják meg nyugalmukat, ami szintén a gyermekeket legyilkoló gonosz boszorkány legendájával hozható összefüggésbe. Amikor pedig úgy tűnik, hogy a legrosszabb hír az abszolút eltévedés a rengetegben, ami a feszültséget is csak erősíti a stábtagok között, Joshnak egy reggel hűlt helye marad, amitől pláne egyértelmű lesz, hogy van valami az erdőben. Valami gonosz. Valami nem evilági.

Ugye a The Blair Witch Project alapból úgy lett behirdetve, hogy a hármas eltűnt, a felvételek egy év után lettek megtalálva, valódi eseményeket láthatunk és a többi. Ehhez pedig vegyünk hozzá egy csomó apróságot. A filmes honlap szintén az eltűnésekről szólt, belevonva a történetbe a rendőrséget is, a színészek az internetes adatlapokon is úgy lettek feltűntetve, mintha eltűnt személyekről volna szó, továbbá a Cannes-i filmfesztivál környéke is tele lett aggatva a hármas képét tartalmazó, őket kereső plakátokkal. Nem véletlen hát, hogy az Ideglelés nemcsak mint a rengeteg „fuck” filmje, hanem mint egyben a legjövedelmezőbb írta be magát a történelembe.

Az Ideglelés egyik legnagyobb találmánya nem is maga a horrorfilm elkészítési módja, hanem az ahhoz kapcsolódó marketing. Persze a mozi is megállta a helyét a maga idejében, de rengeteget hozzátett az élményhez, hogy úgy tűnt, ez valóban megtörtént eset, a fiatalok tényleg eltűntek. Az alkotópáros egyúttal mindent megtett azért, hogy ez a látszat a premierig, sőt még utána is fennmaradjon.

A beharangozást, a nézők feltüzelését aztán a realitás követte, ami első körben még a film megtekintése során jellemző sokk képében nyilvánult meg. Mert bár ma már talán jobban észrevehetőek az apró kis jelek, talán a produkció sem minden téren áll meg a saját lábán, 1999-ben (nálunk inkább 2000-től, hiszen Magyarországon az utolsók között sikerült levetíteni a filmet, a premierdátum egy nappal szilveszter előtt lett kitűzve – személy szerint aznap a Corvinban toporzékoltam) még abszolút működött az illúzió. Már csak azért is, mert a rendezők és a színészek mindent megtettek a még hitelesebb áldokumentumfilm érdekében. Előbbiek alapból félrevezették a fiatalokat, akik bár tudták, hogy egy hamis doku készül, mégis hittek a valójában csak a szerzőpáros által megteremtett legendában, amiről rengeteg írott információt is kaptak. A napi fejadagjuk is egyre kevesebb lett, pont azért, hogy a feszültség napról napra nőjön közöttük, több legyen a nézeteltérés, sőt még a reakciójuk is igaziak, mikor feleslegesen gyalogolnak egy teljes napot, majd a kiindulási pontra térnek vissza.

Mint olyan azonban kihagyhatatlan darab, megkerülhetetlen mérföldkő. Már csak bevételei miatt is, elvégre a The Blair Witch Project még a Guinness rekordjai közé is beírta magát, elvégre a 60 000 dolláros film már az első hétvégén több mint egymillió zöldhasút hozott az USA-ban (2013-ban már több mint 140 milliós bevételnél járt az Államokban). A készítők amúgy mindenben próbálták minimalizálni a kiadásokat – a Haxan Films (igen, az 1922-es kultklasszik nyomán) produkciójának készítésekor alkalmazott egyik kamerát még vissza is vitték a boltba, hogy visszakérjék érte a pénzt. A minőség egyébként jobb lett volna, azonban a szemcsésebb és rosszabb felbontású kép direkt rendezői döntés eredménye, hogy ezzel is a hatást fokozzák a vetítések alatt.

És hogy mai szemmel milyen az Ideglelés? Nos, azért érezni, hogy némileg eljárt felette az idő, közel sem olyan hatásos, mint mondjuk a közel húsz évvel korábbi Cannibal Holocaust, ami komoly kérdéseket is felvet az emberben, de azért még mindig vannak erős jelenetei. Néhol túl sok a kiabálás, acsarkodás és drámázás, ám a sztori azért így is könnyedén viszi magát előre, egészen a remek befejezésig, ami úgy borzongat meg kellő magabiztossággal, hogy közben igazából nem is mutat semmit. Mondjuk ez a teljes egészre elmondható, mert a kevesebb mint másfél órás játékidő alatt alig kapunk direkt ijesztéseket és gusztustalanságokat az arcunkba, tehát ha valaki csak a percenkénti jump scare-re indul be, elvárja, hogy mindent megmagyarázzanak és közben szörnyetegek táncolják végig a filmet, nos, az csalódni fog. Mindenki más azonban még ma is nyugodtan tehet egy próbát – a Blair Witch egy érdekes kísérlet, egy remek példa arra, mit lehet a semmiből összehozni, miközben azt is bizonyítja, hogy néha instrukciók nélkül, improvizálással is lehet maradandót alkotni. Ráadásul ugyan fura lehet mai szemmel, hogy miképpen képes valaki elveszni, amikor minden és mindenki figyelve van valami program által, azt ne felejtsük el, hogy 1999-ben készült a mozi, pont az okoseszközök megjelenésének hajnalán, ami alapján még bőven hihető a helyzet is – akkor még így reagáltunk volna, ugyanígy járhattunk volna, ez pedig növeli a beleélés esélyeit.

Ha pedig hatások, akkor a rengeteg követőn túl nem szabad elfelejteni a direkt második részt, illetve a többi, közvetlen kapcsolattal rendelkező filmet sem. A Blair Witch 2 (2000) ugyan igazi népharagot engedett útjára, összességében egy egészen ötletes folytatás, ami kellően beteg, sőt a befejezése is emlékezetes, plusz ott a 2016-os verzió is, ami Heather testvérének nyomozását állítja a középpontba. És akkor a követők mellett nem beszéltünk a szimpla paródiákról, erotikus verziókról, mint mondjuk a Hideglelősdi, a Horrorra akadva vagy Jim Wynorskitól a szinte már nézhetetlen Hideglelés, ami boszorkányok és kísértetek helyett a hatalmas, szilikonos ciciket állította a középpontba. Nem utolsó sorban több videojáték is született a ’99-es Ideglelésből, ami nagyjából tükrözi, micsoda őrület szabadult el az író/rendező Daniel Myrick és Eduardo Sánchez jóvoltából (a páros azóta sem ismételte meg a sikereket, pedig volt pár felejthető horrorfilmjük).