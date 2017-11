Élénkülni látszik az információáramlás a Cyberpunk 2077 háza táján. A CD Projekt RED régóta fejlesztett és régóta várt játéka kapcsán nem is olyan rég a többek közt a Witcher 3 zenéjéért felelős Marcin Przybyłowicz ígérte Twitteren, hogy nagy dolgok készülnek, most pedig a lengyel stúdió vezérigazgatója, Adam Kiciński is beszélt egy keveset a programról egy hosszabb interjú során.