A Warnernek hála hétről hétre ismerkedhetünk meg a Middle-earth: Shadow of War ork törzseivel. Már láthattuk a brutális Terrort, a gépekre esküdő Machine-t, az aranyat, bulit és dicsőséget hajszoló Maraudert, valamint az orkok között is félelmet keltő Darkot. Most pedig a legvadabb törzs, a Feral mutatkozott be.