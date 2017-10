Úgy néz ki, a Kamino nem csak Obi-Wan Kenobinak okozott fejfájást, de az EA-nek is, merthogy kiszivárgott egy videó a térképről. A Kamino nincsen benne a Star Wars Battlefront 2 bétaváltozatában, de néhány szerencsés kipróbálhatta a játék egy bővebb változatát, és rögzített is videót, persze ezek egyelőre embargósak.

A probléma az, hogy a RivalXFactor nevű youtuber véletlenül nyilvánossá tette a saját anyagát, s bár hipersebességgel távolította el, mint kiderült, nem csak a Millennium Falcon gyorsabb másfélszer a fénysebességnél, hanem a netezők is, mert több másolat készült a videóról, az egyiket ide kattintva tekinthetitek meg.

A videóval megerősítést nyert egy új Villian, Darth Sidious, alias Sheev Palpatine császár, aki villámokat szórva pusztíthatja a klónokat. Érdekesség, hogy a háttérben a Trident-osztályú konföderációs megszállóhajók is láthatóak, amiket több epiódban is láthattunk A klónok háborúja című sorozat folyamán, egyebek mellett abban a részben, ami a kaminoi csatáról szól. Szóval kijelenthető, hogy a készítők ezúttal tényleg nem csak a klasszikus trilógiára, mi több, nem is kizárólagosan a filmekre koncentráltak.

A videó mellett van egy súlyosabb gond is a Star Wars Battlefront 2 bétájával. A játék hivatalos fórumán többen is jelezték, hogy ha nem a PS Store-ból vagy az Xbox Store-ból rendelték elő a játékot, akkor nem lehet letölteni PS4-re és Xbox One-ra a bétát. Előbbi azzal az üzenettel fogadja a játékosokat, hogy nem rendelkeznek a Star Wars Battlefront 2-vel, utóbbinál pedig azt dobja ki a gép, hogy rossz helyen próbálják beváltani a béta kulcsát.

Az EA már jelezte, hogy tudnak a problémáról és mihamarabb megoldják, hogy zavartalanul próbálhassuk ki a novemberben érkező Star Wars Battlefront 2-t.