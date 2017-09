A The Elder Scrolls Online 16-os frissítése ősszel várható

A frissítéssel együtt érkezik majd egy DLC is, ami a Clockwork Cityt adja hozzá a játékhoz

A DLC futtatásához nem fog kelleni a Morrowind kiegészítő

Aki játszott a The Elder Scrolls harmadik részével, az valószínűleg régi ismerősként fogja köszönteni a The Elder Scrolls Online-ba hamarosan bekerülő új helyszínt. A legfrissebb hírek szerint ugyanis az idén ősszel megjelenő 16-os frissítés mellé érkezni fog egy DLC is, mely Morrowindnek ebbe a földalatti, Sotha Sil által emelt városába kalauzol majd el minket.