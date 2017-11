Megtörtént az, amire a legkevésbé számítottunk: az Intel következő Core 'H' processzora mellé az AMD szállítja majd a grafikus vezérlőt.

A Wall Street Journal riportja, mely Intel és az AMD közötti megegyezésről szól, derült égből villámcsapásként érkezett: a két cég felismerve a jelenlegi helyzetet a gamer laptopok piacán, összefog és közös megoldással rukkol elő. De ami minket, játékosokat a legjobban érdekel, hogy ez milyen hatással lesz ránk?

Nagy szavak "Jelenleg a legtöbb 'enthusiast'-kategóriájú mobil PC Intel Core 'H' processzorral és nagy energiaigényű, diszkrét videokártyával szerelve érkezik, melynek eredménye egy átlagosan 26 mm magasságú rendszer. Összehasonlításképpen a mai trendek vékony és könnyű laptopjai mindössze 16mm, vagy akár 11 mm magasak. Ezen akartunk javítani" - áll az Intel nyilatkozatában. "Az Intellel való együttműködésünk növeli az AMD Radeon GPU-k felhasználóbázisát, és más, nagyteljesítmányű grafikus megoldásokat vezet be a piacra" - mondta Scott Herkelman, az AMD Radeon Technologies Group vezérigazgatója, majd hozzátette - "Együtt a játékosok és a tartalomkészítők számára vékonyabb és könnyebb laptopokat kínálhatunk, melyek a AAA játékok és professzionális alkalmazások számára a diszkrét kártyák teljesítményével vetekednek." Nagy szavak, de lássuk, mit is jelentenek a gyakorlatban. Az Intel nyolcadik generációs (Cofee Lake) processzorcsaládjának H-sorozatát (azaz a mobilprocesszorokat) kombinálja a második generációs, nagy sávszélességű memóriával (HBM2) és az AMD saját építésű grafikus vezérlőjével. Az Intel állítása szerint ezzel a felénél is kisebbre zsugoríthatók az alaplapon felhasznált grafikus vezérlők, ezáltal vékonyabb és könnyebb laptopok készülhetnek a teljesítmény feláldozása nélkül.

Új(abb) szövetség Az ötlet eredetileg az Intelé, ők keresték meg az AMD az együttműködéssel kapcsolatban. Ugyan túl sok részletet még nyilván nem árultak el, de az értesüléseink szerint az AMD a Radeon magot hasonló dizájn mentén képzeli el, mint amilyet az Xbox One X és Playstation 4 konzolok mellé szállítanak. A rendszer lelkét az Intel új hídja (embedded multi-die interconnect bridge, EMIB) adja, melynek köszönhetően az egymáshoz közel álló szilícium lapkák között meggyorsítható az adatcsere és tovább csökkenthető a rendszer magassága is. A szoftveres részről egyedi illesztőprogramok gondoskodnak, melyek valós időben teszik lehetővé a rendszer elemei közötti energiaelosztást, mellyel nem csak az energiahatékonyság növelhető, hanem a rendszer áltatl termelt hőmérséklet is. A tervek szerint szoros együttműködésben szállítják majd a játékok mellé a drivereket, akár az asztali videokártyák esetében. Felmerül a kérdés, hogy mit jelent ez az Intel saját integrált megoldására nézve. Az eddigi csúcs, azaz az Iris Pro és az Iris Plus amúgy sem nem veheti fel a versenyt a dedikált videokártyákkal. Ilyenformán az Intel Graphics vélhetően még jó darabig velünk marad, hiszen itt egy egészen más kategóriáról beszélhetünk. Az Intel részéről logikus megoldásnak tűnik egy már bevált technológia liszenszelése - avagy esetünkben partneri kapcsolat létrehozása, ahelyett, hogy szinte a nulláról indulva fejlesztené le a maga megoldását. Nagyjából ugyanez igaz az AMD-re is: nekik is saját, integrált grafikus vezérlővel szerelt processzoraik vannak, de azok szintén alacsonyabb teljesítménykategóriában mozognak.

Jó lesz ez Fenti állításainkat a legfrisebb szivárgásokra alapozzuk, melyből pár részletet sikerült kihámozni a gyakorlati mérőszámokkal kapcsolatban is. Mielőtt azonban erre is rátérnénk, miszáj egy pillantást vetnünk a kiadott képekre, hiszen egyből két konfigurációt "leplezett" le az Intel - az idézőjelek a renderelt modellnek szólnak, hiszen nem fotót kaptunk, feltehetően a részletek eltitkolása végett. De biztosak vagyunk benne, hogy az chip már javában a tesztelési fázisban lehet, hiszen pár hónap múlva a bemutatásukra is sor kerül, melyre igazán remek alkalom lesz a jövő januári CES 2018. Még egy pár szót a képről, mely koncepciónak vagy legföljebb átnézeti rajzoknak tekinthető, de ettől még jól látszik rajta az elrendezés és az alapötlet. A kisebb Intel chip a jobb oldalon minden bizonnyal a CPU, a bal oldali, kizárásos alapon AMD chipek közül a kisebbik egy HBM2 modul lehet, a nagyobbik pedig maga a GPU. Egyetlen HBM2 modulról van szó, de még így is 2GB-tól egészen 8GB-ig terjedhet a (nem annyira) integrált grafikus vezérlő memóriakapacitása. Az AMD Vega jelenleg 4 és 8 GB-os tömbökkel készül, így feltehetőleg 4 GB memória lesz a minimum ebben az esetben is. Visszatérve a szivárgásra: a nagyobb konfiguráció GPU-ja 1536 számítási egységgel és 1000-1150MHz órajellel felszerelve érkezhet. Ez a HBM2 memóriával kombinálva valahol az RX 570 és az RX 560 teljesítménye közé helyezi a jövendőbeli rendszert. Az energiafogyasztás és a hőtermelés egyelőre még nagy kérdés, de az architektúra és az órajelek optimalizálásával komoly eredményeket lehet elérni.