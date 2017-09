Lassan számon tartani is nehéz, hány botrány alakult ki az idén Felix Kjellberg, azaz Pewdiepie körül. A legutóbbi épp a minap, amikor élő közvetítésben mondta ki az Egyesült Államokban rettegett „n betűs szót”, ráadásul a szintén nem túlságosan hízelgő „f betűs szóval” megtoldva. Na, ezt szépen, politikailag korrekten írtam most körül.

Természetesen a bili megint kiborult, özönlöttek is a vélemények, érvek, ellenérvek, és naná, hogy volt, aki védte Pewdiepie-t, mások pedig inkább elküldték melegebb éghajlatra. Egyesek szerint azért, mert valaki niggerezik, még nem lesz rasszista, mások szerint Pewds bizony bújtatott módon tényleg az. Olyan is akad, aki szerint nem kéne komolyan venni, amit egy ember egy multis játék közben hirtelen felindulásból mond, de olyan vélemény is elhangzott, amely szerint ezen a téren alapvető gondok vannak a játékok terén: túl sok a káromkodás, a rasszista kifejezés.

Mint látható, van itt minden, mindenki mondja a magáét, azonban van egy olyan aspektusa a történetnek, ami eddig kevésbé került a figyelem középpontjában: hogyan hat Pewdiepie botrányai a youtuber közösségre. Merthogy az 57 millió feliratkozóval bíró Kjellberg bizony meghatározó alak ebben az iparban, mondhatnánk úgy, hogy ő a youtuber közösség nem hivatalos arca. Ha csinál valami felháborítót, azzal már nem csak videojátékos portálok és eldugott blogok foglalkoznak, hanem olyan újságok is, mint a Wall Street Journal.

Példának okáért Pewds nácis ügyletei megjelentek a fent említett lapban, aminek hatására több nagy hirdető is kihátrált a Youtube mögül, ennek hatására pedig a többi youtuber bevétele bizony csökkenni kezdett – ezt nevezték akkortájt adpocalypse-nek, amelyért sokan Pewds tették felelőssé a fentiek miatt. Ugyan azóta ezek a hirdetők visszatértek, és a helyzet normalizálódni látszik, sok youtuber még mindig igen komoly és szűk keretek között, valamint szigorú monitorozás mellett tud csak működni.

Tehát, ahogy a példa mutatja, Pewdiepie egy rossz viccel vagy akár egy rosszul megválasztott szóval képes negatív hatást gyakorolni "kollégái" bevételeire. Nem csoda hát, hogy a youtuber közösség aggódik, amiért Pewds újra reflektorfénybe került, ezúttal a rasszizmus miatt, amire talán még jobban harapnak az Egyesült Államokban, mint a nácizmusra.