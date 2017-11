A Borzongás még mindig kapható az újságosoknál, továbbra is várunk az eredményekre, így teljes gőzzel dübörög a Horrorkamra, ami novemberben az amerikai Vinegar Syndrome októberi csomagjának darabjait mutatja be minden egyes pénteken. Ha valaki esetleg lemaradt volna, a VS egy amerikai kiadó, amelynél a srácok ritka és különleges, sokszor nagyon nehezen beszerezhető filmeket gyűjtenek össze, majd maguk restaurálják a kópiákat, a végeredményt pedig fantasztikus minőségű, extrákkal teli, angol feliratos, régiófüggetlen Blu-ray+DVD kombók képében árulják. Plusz a pornó aranykorát is sokra tartják, de ezek a kiadványaik most nem ide tartoznak. Ajánlom őket, limitált kiadványaik nagyon szépek, ilyen volt annakidején a Jack Frost (több kibontós videónk is volt a termékeikkel – első , második , harmadik ), valamint ilyen az októberi csomagból a Blood Beat , a The Corpse Grinders , vagy éppen a Demon Wind is.

Persze a produkciót szerintem eleve senki nem gondolta igazán komolyan, az író/rendező Moore-nak is inkább jutalomfalat és tényleges honorárium volt a ’87-es Twisted Nightmare után, aminél szintén közreműködött. Nehezítette a felvételt az időjárás is, ugyanis a hidegben és hóban, fagyban nem volt egyszerű a stáb dolga, sőt sok jelenetet újra kellett venni. Szóval a csapat eléggé megjárta, mikor nekiállt a forgatásnak, bár ez persze nem mentség mindenre, leginkább pedig a film közepe környékén leülepedő hangulatra.

Ami viszont baj: a Démoni szél alkotói sajna nem tudtak élni ezekkel a klasszikus (vagyis mára klasszikussá vált, akkoriban inkább népszerű) gyökerekkel. Mert már a film inkább a nyolcvanas évek bájában fürdik, még nem fedezhető fel benne a kilencvenes évek letisztultsága, suta a végeredmény, hiába az erős indítás. A színészek átlagban közepesek, a gyengébb képességűek sem annyira rosszak, hogy az zavaró legyen, de kémia nem kifejezetten van köztük, a párbeszédek is erőltetettek, ráadásul a kellemes kezdés (a Démonok hagyatékával) után a démonok is egyre gyengébbek a külsejüket nézve. Aztán jönnek az esélyesen már direkt módon viccesnek szánt egysorosok, komikusan tálalt helyzetek, így véglegesen elszáll a komoly, darabolós horror illúziója, ami persze alapvetően még nem baj, de hogy a humorforrás megfelelően működjön, arra kevés minőségi példa van, a Démoni szél meg messze nem egy Hullajó.

De mindezen negatívumok mellett is lehet szeretni a Demon Windet, amiben vannak brutál jó pillanatok, nagyon eltalált jelenetek. Az intercomos VHS-re a mai napig emlékeztem, pedig csak egyszer néztem meg a tékából, de amikor megláttam a Vinegar Syndrome kínálatát, egyből ugrottam egyet örömömben. A koponyás/trófeás rész szerintem mindenki agyába beleégett, nagyon emlékezetesre sikeredett, ahogy a már emlegetett kislányos kamerafelvétel is erős, de van még ilyen a teljes másfél óra alatt.

A Demon Wind tehát ismét egy kultikus darab, ami még sehol nem jelent meg, csak VHS-en, a Vinegar Syndrome persze remek minőségben újította fel ezt a klasszikust. A DVD+Blu-ray kombó esetében az 1.85:1-es arányú kép ragyogóan tiszta (2K-s változat a 35mm-es eredeti kópiából), van több interjú is a stáb tagjaival, galéria és eredeti trailer. Na és persze angol felirat, miközben a lemez régiófüggetlen. Nem utolsó sorban a kiadótól rendelhető változat esetében az első 3000 példányhoz a limitált slipcase is jár, ami a szokásnál is jobban sikerült, minőségi darab, lentikuláris változatban, hasonlóképpen, mint a cikk elején is említett Jack Frost kiadásánál.

Remélem, érdekesnek találtátok a cikket, esetleg a kedvetek is meghoztam a Demon Wind megtekintéséhez, talán még a Vinegar Syndrome kiadását is megrendeltétek – mindenesetre bárhogyan is legyen, egy hét múlva újra megmutatom a kamra egyik darabját. Addig jó szórakozást, kellemes rémálmokat és borzongást kívánok (ne feledjétek, hogy már újságosoknál a 100 oldalas horrormagazinunk is)! Ha pedig már láttátok a filmet, birtokotokban van a kielemzett kiadás, bátran osszátok meg velünk a gondolataitokat – de magáról a műfajról is diskurálhatunk, nincs semmilyen megkötés a témában.

A filmet köszönjük a rovatot támogató Vinegar Syndrome-nak!