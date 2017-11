A Borzongás még mindig kapható az újságosoknál, várunk az eredményekre, így teljes gőzzel dübörög a Horrorkamra, ami novemberben az amerikai Vinegar Syndrome októberi csomagjának darabjait mutatja be minden egyes pénteken. Ha valaki esetleg lemaradt volna, a VS egy amerikai kiadó, amelynél a srácok ritka és különleges, sokszor nagyon nehezen beszerezhető filmeket gyűjtenek össze, majd maguk restaurálják a kópiákat, a végeredményt pedig fantasztikus minőségű, extrákkal teli, angol feliratos, régiófüggetlen Blu-ray+DVD kombók képében árulják. Plusz a pornó aranykorát is sokra tartják, de ezek a kiadványaik most nem ide tartoznak. Ajánlom őket, limitált kiadványaik nagyon szépek, ilyen volt annakidején a Jack Frost (több kibontós videónk is volt a termékeikkel – első , második , harmadik ), valamint ilyen az októberi csomagból a Blood Beat vagy a The Corpse Grinders is.

Ha nem megy az üzlet, változtatni kell, ez pedig akár a macskatápos bizniszre is igaz lehet. A Lotus Cat Food Co. vezetősége még idejében észreveszi, hogy gond van, majd elhúzza a mézesmadzagot a helyi szegények orra előtt, hogy az amúgy is meglehetősen fura család férfi tagja nekiálljon a temető hulláit kiásva utánpótlást biztosítani. A darálás után meg már úgyis mindegy, azt gondolnánk, a szőrös kis állatok nem panaszkodnak, pedig dehogynem. Ugyan szakszervezetbe nem tömörülnek, sőt az ombudskittyhez sem fordulnak, helyette viszont szimplán vérengző fenevadakká válnak. Az emberhúsból készült táp miatt a környék cicái kifejezetten rákapnak a gazdik rágcsálására, ami aztán feltűnik a dokinak (Dr. Howard Glass – Sean Kenney) és csinos asszisztensének/barátnőjének (Angie Robinson – Monika Kelly), így elkezdenek nyomozgatni az ügyben. Ennek hála jutnak el végül a brutális felismerésig, miszerint a lelketlen tulajdonos, Landau (Sanford Mitchell) egész egyszerűen semmibe veszi a kegyeleti szokásokat, az elhunytak pedig a macskák bendőjében végzik be sorsukat.

Macskarajongók előnyben

Nem is olyan régen néztem meg Peter Sasdy ’75-ös horrorfilmjét, a The Devil Inside Hert, ami ma már nem igazán működik, mivel eleve buta a sztori a törpe átkával és a gonosz gyermekkel, miközben a vásznon egy teljesen átlagos baba gügyög, mindenféle ördögi megjelenés nélkül. Ugyanez elmondható lehetne a The Corpse Grinders esetében is, elvégre a cicák kicsit sem rémisztők, hiába ragadják őket magukhoz az „életükért küzdő” színészek. Azonban van egy nagy különbség a két film között, elvégre míg a Sharon’s Baby néven is futó klasszikus megpróbál nagyjából komoly alkotásként babérokra törni, addig Mikels produkciója igazi grindhouse, ami egy percre sem vehető komolyan. De mit is vár az ember a ’68-as The Astro-Zombies megalkotójától? Nos, agyament, alacsony költségvetésű, rossz színészi játékkal telített vérfürdőt, minimálos gore-ral.

A The Corpse Grinders mindezt megadja, ráadásul teszi ezt karizmatikus főhőssel, néhány nagyon jól választott, dekoratív hölggyel, akik a nudie cutie-k világában alaposan körbe lennének rajongva, meg egy olyan főgonosszal, aki ránézésre is fapofával darál le bárkit, és már a szemöldöke sem áll jól. Na és persze ott vannak a macskák, hiszen velük köztudottan nem lehet mellé trafálni – népszerűségüket mi sem példázza jobban, mint az, hogy Chocho lassan több cicát követ be Twitteren, mint emberi felhasználót.