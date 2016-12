Április

A hó elején megtudtuk, hogy a Final Fantasy XV PC-s portjáról szó sem eshet addig, amíg a konzolos verziók nem készülnek el, míg a gyűjtői kiadást percek alatt elkapkodták. Közben a UC Irvine egyetem ösztöndíjat adott a profi League of Legends játékosoknak, újra hallottunk a BioShock Collectionről, és ekkor nézhettünk bele először a Mass Effect: Andromedába, igaz, még csak egy félkész kiszivárgott anyagba. A Capcom sem volt rest mobil divíziót nyitni, a Ubisoft pedig a Beyond Good & Evil 2-höz ragaszkodott – ma már tudjuk, miért.

Áprilisban hallottunk először arról, hogy a God of War 4 a skandináv mitológiára fog építkezni, és befutott a PS4 3.50-es rendszerfrissítése, ami lehetővé tette a PS4-es játékok PC-re való streamelését. Sajnos ekkor akadt meg a The Last of Us és az Uncharted-film előkészítése, míg Phil Spencer az Xbox részleg feje elhintette, hogy nem várható felturbózott Xbox One. Mindeközben a Blizzard leállította a World of Warcraft egyik legnépszerűbb vanília szerverét, a Nostalriust.

Áprilisban a videojáték ipar nem volt mentes a politikától. Egy amerikai képviselő Steamen költötte el a kampánypénzt, egy Donald Trump rajongó pedig az úriember főszereplésével készített kampányvideót a Mass Effect 2 launch trailerét alapul véve.

Ekkor futott be a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet első trailere, és ekkor még az Öngyilkos osztagért is lelkesedtünk. A Doctor Strange trailere is ekkortájt debütált, illetve megtudtuk, hogy Alicia Vikander fogja Lara Croftot játszani az új filmben.

Jó hírként érkezett az Evolution Studios megmenekülése, aztán kitört a Rockstar-botrány. Először a Rockstar North kulcsembere, Leslie Benzies állította, hogy nem magától távozott, hanem elüldözték, és 150 millió dollárral tartozik neki a cég, ezért beperelte őket. A Rockstar természetesen tagadott mindent és visszaperelt. Ekkor Benzies kitálalt: a Rockstar olyan aljas húzásokkal operál, mint például az, hogy a dolgozókat sztriptíz bárokba viszik, és az ott készült képeket felhasználják ellenük. Azt sem rejtette véka alá, hogy a Red Dead Redemption a megjelenés előtt nem sokkal még katasztrofális állapotban volt, amit neki és csapatának kellett rendbe raknia.

Végül megegyezés született az ARK: Survival Evolveddel kapcsolatos peres ügyben, elbúcsúzott a Fable Legends, a Ubisoft feladta az 1666: Amsterdam jogait, a Microsoft nyugdíjazta az Xbox 360-at, és bezárt a GameFront. De legalább jól ment az Intel szekere, rejtélyes pénzösszegek tűntek fel az emberek Steam fiókjaiban, és hallhattunk a Borderlands 3-ról is.